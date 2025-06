LIVE Canottaggio Europei 2025 in DIRETTA | a breve l’inizio dell’otto femminile in acqua anche l’Italia

L'otto femminile italiano è pronto a sorprendere ancora! In diretta dagli Europei 2025, il team azzurro si sta battendo con grinta e determinazione. Attualmente in quarta posizione, l'Italia è a un soffio dal podio. Dopo il trionfo a Parigi 2024, la pressione è alta, ma i nostri atleti possono contare su una tradizione di successi. Rimanete sintonizzati: ogni colpo di remo potrebbe scrivere una nuova pagina della storia del canottaggio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.48 Ai 500 metri l’Olanda in testa con 0.94 sulla Gran Bretagna. Terza la Romania a 1.37, Italia quarta a 1.87, siamo lì. 10.47 Olanda subito a fare da padrone, appaiata la Romania. 10.46 Semaforo verde, parte la regata! 10.43 A Parigi 2024, l’otto femminile azzurro ottenne un traguardo storico, raggiungendo la prima finale olimpica della sua storia. 10.40 A breve la finale dell’otto femminile, in acqua anche l’Italia. Questi gli equipaggiamenti: POLONIA ITALIA (Clara Guerra, Elisa Mondelli, Stefania Gobbi, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Kiri Inglese-Hawke, Laura Meriano, Alice Codato, Emanuele Capponi al timone) OLANDA ROMANIA GRAN BRETAGNA GERMANIA 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Canottaggio, Europei 2025 in DIRETTA: a breve l’inizio dell’otto femminile, in acqua anche l’Italia

