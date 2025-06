Lite in casa poi la coltellata Un ferito

Ancora una volta la violenza domestica si manifesta drammaticamente, stavolta a Varese. Due uomini di nazionalità salvadoregna coinvolti in un accoltellamento rivelano un problema più ampio: la fragilità delle relazioni in contesti di immigrazione. Questo episodio mette in luce quanto sia fondamentale intervenire sulla comunicazione e il dialogo tra culture diverse per prevenire tali tragedie. La convivenza è possibile, ma richiede impegno e attenzione.

Un'altra lite culminata in un accoltellamento in provincia di Varese. Ieri mattina è successo nel capoluogo. In via Sant'Imerio 21, in un condominio, è toccato a due cittadini di nazionalità salvadoregna. Tra i due sarebbe scoppiata una lite per motivi ancora da definire: uno ha estratto un coltello e ha ferito il connazionale al volto, trasferito al Pronto soccorso, in codice giallo. Le sue condizioni non sono gravi. L'accoltellatore è fuggito prima dell'arrivo della polizia e dei soccorritori del 118. Le indagini sono affidate alla Squadra Volante e alla Scientifica. Si tratta del secondo episodio simile in questa settimana.

