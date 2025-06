L’Isola dei Famosi Mario Adinolfi sempre più insofferente sbotta contro i nuovi naufraghi | Tre premi Nobel

L'Isola dei Famosi 2025 si tinge di polemiche: Mario Adinolfi, sempre più insofferente, sbotta contro i nuovi naufraghi, tra cui tre premi Nobel. Nonostante l'arrivo di volti noti, la tensione cresce su Playa Dos. I continui abbandoni mettono in discussione il format e l'interesse del pubblico. Siamo davvero pronti a rivedere il reality sotto una nuova luce? Scopri perché questa edizione è già un capitolo unico nella storia della televisione italiana!

Dopo i numerosi abbandoni, l'arrivo dei nuovi concorrenti non convince Mario Adinolfi, che ironizza duramente su Jasmin, Jey e Ahlam. Intanto crescono le sue lamentele su Playa Dos. L'edizione 2025 dell'Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili, si sta rivelando a dir poco movimentata. Dopo appena tre puntate, ben sei concorrenti hanno abbandonato il reality, costringendo gli autori a correre ai ripari. Così, già nel quarto appuntamento, andato in onda mercoledì 28 maggio, sono sbarcati in Honduras tre nuovi naufraghi: la modella Ahlam El Brinis, l'illusionista napoletano Jey Lillo,e la travel blogger Jasmin Salvati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi sempre più insofferente sbotta contro i nuovi naufraghi: “Tre premi Nobel”

Isola dei Famosi: Loredana Cannata nomina Mario Adinolfi e denuncia posizioni discriminatorie - Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2025, trasmessa il 12 maggio, Loredana Cannata ha nominato Mario Adinolfi, denunciando le sue posizioni discriminatorie.

