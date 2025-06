L’iPhone del ragazzo ucciso si sblocca e tra le foto c’è un selfie del presunto assassino Il caso a Padova

Un colpo di scena nel caso di Michael Boschetto, il giovane ucciso a Villafranca Padovana: l'iPhone del ragazzo si sblocca e rivela un video-selfie del presunto assassino. Questa scoperta non solo riaccende l'interesse mediatico sul fatto, ma solleva interrogativi sulla tecnologia e la giustizia. Come le nuove tecnologie possono influenzare i processi legali? Un tema di attualità che merita attenzione. Scopriremo insieme come si evolverà questa vicenda.

E’ riuscito finalmente a sbloccare l’iPhone del figlio ucciso più di un anno fa. E tra i file salvati ha trovato un video-selfie del presunto assassino. A trovare l’immagine è il padre di Michael Boschetto, ammazzato a 32 anni con quattro coltellate il 27 aprile del 2024 a Villafranca Padovana. Imputato per quel delitto è Giacomo Friso, 34 anni, soprannome Furia: gli viene contestato l’omicidio aggravato. Dopo aver aggredito Boschetto, Friso gli aveva rubato il cellulare e – secondo quanto raccontano i giornali locali – non ha resistito a un selfie proprio con quel telefonino che dopo l’arresto è stato sequestrato dai carabinieri e poi restituito alla famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’iPhone del ragazzo ucciso si sblocca e tra le foto c’è un selfie del presunto assassino. Il caso a Padova

Leggi anche Ucciso dall’amico a Padova, il padre sblocca il cellulare e trova il video-selfie dell’assassino - Un'ombra oscura si allunga su Padova: Giacomo Friso, accusato di aver accoltellato l'amico Michael Boschetto, ha lasciato una traccia inquietante.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Padova: dopo un anno riesce a sbloccare l'IPhone del figlio ucciso e trova il selfie del killer; Giacomo Friso si è filmato con il cellulare di Michael Boschetto dopo averlo ucciso: dal telefono della…. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il figlio fu ucciso a coltellate, riapre il cellulare del ragazzo e trova un selfie del killer

Si legge su msn.com: L'uomo è riuscito finalmente a sbloccare l'IPhone del ragazzo, che gli era stato restituito dai carabinieri, e ha trovato un selfie di Giacomo Frisio a giudizio per l'omicidio. Dopo averlo accoltellat ...

Riapre l'iPhone del figlio ucciso, trova il selfie del possibile killer

Lo riporta huffingtonpost.it: Dopo aver accoltellato il 32enne Michael Boschetto, l'assassino avrebbe scattato una foto con lo smartphone della vittima. Nell'immagine, ...

Riapre l'IPhone del figlio ucciso, ci trova il selfie del killer

Scrive msn.com: Il padre di un ragazzo ucciso a coltellate in Veneto un anno fa è riuscito finalmente a sbloccare il cellulare (un IPhone) del ragazzo, che gli era stato restituito dai carabinieri, e tra le immagini ...