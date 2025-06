Linus e l’addio a Riccione | Ecco perché abbiamo deciso di portare il tour a Rimini

Linus dice addio a Riccione dopo 38 anni di emozioni e ricordi, portando il tour di Radio Deejay a Rimini. Una scelta audace che segna un cambio di rotta nel mondo della musica estiva. Dal 27 al 29 giugno, “Beach like a Deejay” promette di far vibrare la Riviera con nuove energie e suggestioni. Sarà l’inizio di una nuova era? Scopri come Rimini si prepara a diventare la nuova capitale del divertimento!

Rimini, 1 giugno 2025 – Il divorzio con Riccione, dopo 38 anni di dirette, eventi, concerti. Poi la decisione di portare Radio Deejay a Rimini, per la prima tappa (dal 27 al 29 giugno) di Beach like a Deejay. Una scelta, quella di Linus, che ha fatto venire un altro travaso di bile a chi ancora masticava amaro per lo strappo con Riccione. "Ma io a Riccione voglio bene. Mi sento un cittadino riccionese. E sono sicuro che Riccione saprà sopravvivere all’assenza di Radio Deejay, così come a questa amministrazione ", dice Linus. Che intanto è già al lavoro per il nuovo tour estivo della radio: Beach like a Deejay. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Linus e l’addio a Riccione: “Ecco perché abbiamo deciso di portare il tour a Rimini”

Cerca Video su questo argomento: Linus Addio Riccione Abbiamo Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Linus e l’addio a Riccione: “Ecco perché abbiamo deciso di portare il tour a Rimini”; Radio Deejay dopo l'addio a Riccione tornerà in Riviera: Rimini ospita il «Beach Like a Deejay»; Dopo il grande addio da Riccione, Radio Deejay tornerà in Riviera: Rimini ospita il Beach Like a Deejay; Dopo il grande addio da Riccione Radio Deejay tornerà in Riviera | Rimini ospita il Beach Like a Deejay. 🔗Cosa riportano altre fonti

Radio Deejay dopo l'addio a Riccione tornerà in Riviera: Rimini ospita il «Beach Like a Deejay»

Riporta corrieredibologna.corriere.it: La prima tappa sarà Rimini, seguita da Trani, Viareggio per concludere con Jesolo, il tutto dopo il mega evento di Milano di inizio giugno: l’evento inaugurale è in programma a Rimini dal 27 al 29 giu ...

Radio Deejay lascia Riccione, Linus: “Ci abbiamo provato, peccato”

Segnala dire.it: RICCIONE (Rimini) – Dopo quasi 40 anni Riccione non sarà più la sede estiva di Radio deejay, un addio che ... Anche perché lo stesso Linus ha scritto: “Ci abbiamo provato fino alla ...

Riccione. Clamorosa rottura con Radio Deejay. Linus: “Ci abbiamo provato ma qualcuno aveva già deciso”

Da corriereromagna.it: Come un fulmine a ciel sereno è piombato dal nulla l’addio tra la storica emittente radiofonica e la Perla verde. Ad annunciarlo è lo stesso direttore della radio milanese, Linus ... Radio Deejay non ...