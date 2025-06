L’Inter incassa il peggior passivo in una finale nella storia della Champions League

L’Inter vive una notte da incubo, incassando il peggior passivo nella storia della Champions League. Un 5-0 che segna un triste capitolo nel percorso dei nerazzurri, dominati da un PSG in stato di grazia. Questo scivolone non è solo una sconfitta, ma un campanello d’allarme per il calcio italiano, che fatica a tenere il passo con le potenze europee. Riuscirà l’Inter a rialzarsi e ripartire? La sfida è appena cominciata.

Una notte da incubo quella vissuta dall’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno perso la Finale della Champions League 2024-2025 al cospetto di un Paris Saint Germain che è apparso, sin dal primo minuto, ingiocabile per i ragazzi di mister Simone Inzaghi. Un 5-0 nettissimo, rotondo, umiliante, che conclude nel peggiore dei modi il match dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera per i meneghini. Un risultato che nessuno, nemmeno i più pessimisti, si sarebbe mai potuto immaginare. Non solo, c’è di più. Questo 5-0 è andato a scrivere la storia della massima competizione continentale per club. Mai, in precedenza, si era visto un divario simile in una Finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Inter incassa il peggior passivo in una finale nella storia della Champions League

