L’Inter è scomparsa anche dalla Top 11 ideale della Champions League | c’è solo un giocatore

L'Inter, dopo la disfatta in finale di Champions League, è scomparsa dalla top 11 ideale stilata dall'UEFA, lasciando spazio a ben sette giocatori del PSG. È un segnale chiaro di come il calcio europeo si stia polarizzando attorno ai grandi club. Anche un solo rappresentante nerazzurro non riesce a riscattare un'intera stagione: è ora di riflettere sulla necessità di rinascita. Riuscirà l'Inter a tornare protagonista nel prossimo futuro?

L’Inter è scomparsa anche dalla Top 11 ideale della Champions League: c’è solo un giocatore

