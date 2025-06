L' Inter asfaltata in Champions League | l' ironia degli juventini agrigentini rievoca il caso tombini

L'Inter asfaltata nella Champions League? La risposta ironica degli juventini agrigentini riporta alla mente il famigerato caso dei tombini! Un episodio che, tra meme e battute, ha fatto fiorire un vero e proprio fenomeno virale. Questo gioco di parole non è solo una risata, ma un riflesso di come la passione calcistica possa trasformare situazioni inaspettate in occasioni di scherno. Chi vincerà questa battaglia di creatività?

L'ironia dilaga. E soprattutto, non soltanto sui social, da parte di juventini. Utilizzando una fotografia di AgrigentoNotizie, scattata quando vennero avviati i lavori per ritrovare i tombini asfaltati quando vennero ricoperti per i frettolosi lavori fatti per la visita del presidente della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ¬© Agrigentonotizie.it - L'Inter "asfaltata" in Champions League: l'ironia degli juventini agrigentini rievoca il "caso tombini"

Cerca Video su questo argomento: Inter Asfaltata Champions League Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Champions League: Inter asfaltata! Lezione di calcio del PSG, 5-0 ed a segno anche Kvara; Inter umiliata dal PSG in finale di Champions, disfatta storica: Inzaghi chiude con zero titoli; L'attesa della finale: la diretta da Monaco; Bonolis: Inter asfaltata dal Psg. Inzaghi? Spero resti by AdnKkonos. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Paolo Bonolis: «Inter asfaltata dal Psg, prestazione incomprensibile. Stagione fallimentare? Lo scudetto si poteva vincere»

Secondo msn.com: La netta vittoria di sabato sera del Psg contro l'Inter, la più umiliante sconfitta mai subita da una squadra in una finale di Champions League, non è andata giù ai ...

Bonolis: "Inter asfaltata dal Psg. Inzaghi? Spero resti"

Si legge su msn.com: (Adnkronos) - "Ieri il Psg ha completamente asfaltato l'Inter, non ci si può attaccare a nulla. Gli avversari sono stati nettamente superiori, il risultato è giusto e anzi, poteva essere anche più amp ...

Champions League: Inter asfaltata! Lezione di calcio del PSG, 5-0 ed a segno anche Kvara

Da fai.informazione.it: Il PSG - Paris Saint-Germain per la prima volta nella propria storia è campione d'Europa dopo aver umiliato l'Inter per 5-0 nella finale di UCL 2024/2025. Doppio vantaggio dei parigini nel corso del p ...