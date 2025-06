L’iniziativa di Modena | il Comune aiuta i giovani a trovare nuovi alloggi

A Modena, il Comune lancia un'iniziativa che offre una mano concreta ai giovani in cerca di alloggi. Marco, studente fresco di arrivo dal Sud, e la coppia Luca e Sabrina, si trovano a fronteggiare prezzi insostenibili per appartamenti. Questo trend di affitti alle stelle non è solo locale, ma riflette una sfida nazionale per le nuove generazioni. Scopri come questa iniziativa potrebbe fare la differenza per molti!

Marco è uno studente, viene dal Sud Italia, è appena arrivato a Modena e non trova appartamenti ad affitti ragionevoli; Luca e Sabrina sono una coppia. Lavorano regolarmente entrambi, stipendi più che dignitosi, ma purtroppo non sufficienti per permettersi un appartamento a 850 euro al mese, né tanto meno l’acquisto di una casa da 3.500 euro al metro quadro. Che fare? A dare possibili risposte potrebbe essere ‘Abitare Modena’, il servizio del Comune inaugurato ieri per fornire ascolto, informazione e servizi di accompagnamento sui temi della casa. Il nuovo servizio è una delle soluzioni attivate dall’amministrazione comunale per fronteggiare il mercato immobiliare, particolarmente surriscaldato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’iniziativa di Modena: il Comune aiuta i giovani a trovare nuovi alloggi

