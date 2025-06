Lingua dei segni un progetto sperimentale di sensibilizzazione promosso nella Scuola dell’Infanzia Acropoli di Arezzo

Arezzo si fa pioniera nella sensibilizzazione alla lingua dei segni con un progetto innovativo nella Scuola dell’Infanzia Acropoli. Durante la Festa di fine anno, i piccoli hanno cantato e "segnato" in LIS una canzone entusiasmante, dimostrando che la comunicazione abbraccia ogni forma d'arte. Questo trend educativo non solo promuove l'inclusione, ma apre le porte a un futuro più consapevole e rispettoso delle diversità. Scopri come i gesti possono dipingere emozioni!

Arezzo, 1 giugno 2025 – Un bellissimo progetto sperimentale di sensibilizzazione alla lingua italiana dei segni (LIS) è stato promosso nella Scuola dell’Infanzia Acropoli di Arezzo. In occasione della Festa di fine anno, venerdì 30 maggio i bambini hanno potuto cantare e "segnare" una divertente canzone dal titolo Come un pittore inerente al tema della programmazione annuale sull'arte. I bambini hanno imparato a cantare anche con le mani e lo hanno fatto esibendosi davanti a maestre, genitori e nonni. In fondo un piccolo grande segno può fare sempre la differenza! È quanto ritiene la Maestra Immacolata Bosco della scuola dell’Infanzia Acropoli che assieme alle colleghe Chiara Canoschi ed Angela De Fazio ha avviato un innovativo progetto di introduzione della Lis (la lingua italiana dei segni) come strumento di comunicazione, inclusione e crescita relazionale per bambini da 0 a 6 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lingua dei segni, un progetto sperimentale di sensibilizzazione promosso nella Scuola dell’Infanzia Acropoli di Arezzo

