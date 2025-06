L’influencer Giorgia Mosca è diventata mamma per la decima volta | Un amore che cresce e ci sorprende

Giorgia Mosca, l'influencer che celebra la maternità con passione, ha appena accolto il suo decimo bimbo, lasciando tutti senza parole. La sua storia è un chiaro riflesso di un trend in crescita: sempre più famiglie scelgono di ampliare il proprio nucleo. Un amore che si moltiplica, mentre lei festeggia anche l'anniversario di matrimonio. Chi ha detto che avere tanti figli è impossibile? Scopri il segreto della sua felicità!

Un amore che si moltiplica, letteralmente. Giorgia Mosca, 37 anni, conosciuta su Instagram come @6voltemamma, è diventata madre per la decima volta. Il lieto annuncio è arrivato sui social nella serata di sabato 31 maggio, in un giorno per lei già speciale: l’anniversario di matrimonio con il marito Mirko Montagna. “Ogni anno ci siamo detti “ti amo”. Quest’anno ce lo siamo detti con un regalo speciale”, ha scritto nel post che accompagna la foto della neonata, Gaia. “La vita ci ha fatto il dono più bello. Un amore che cresce, si moltiplica e ci sorprende ancora”. Con l’arrivo della piccola Gaia, la famiglia Mosca-Montagna raggiunge così quota dieci figli: sei sorelle e tre fratelli, ai quali si aggiunge ora il nuovo fiocco rosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it