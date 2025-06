L’incontro tra Rosella e Giuseppe e La Bussola di Fratta Terme

...difficile riconoscere il valore altrui. Giuseppe Pierotti, invece, ci ha insegnato che la vera forza risiede nella collaborazione. La sua scomparsa segna non solo la perdita di un imprenditore illuminato, ma anche di un uomo capace di unire comunità e persone, proprio come la Bussola di Fratta Terme, simbolo di orientamento e sostegno. In questo contesto, riflettiamo su quanto sia importante valorizzare i talenti intorno a noi.

Lunedì scorso ci ha lasciati Giuseppe Pierotti, cofondatore di una importante compagnia assicurativa, generoso sostenitore di numerosissime iniziative sociali, culturali, sportive. Curioso, mai invidioso e anzi tifoso, dei talenti altrui. Chi sta nel mondo del lavoro e degli affari talvolta trova.

Giuseppe Mucera dirige Rimini-Vis Pesaro: quarto incontro al 'Romeo Neri'

Domani sera, il rombo del fischio di Giuseppe Mucera riecheggerà nuovamente allo stadio Romeo Neri. Il direttore di gara palermitano sarà protagonista della quarta sfida con il Rimini, che sfiderà la Vis Pesaro nel ritorno del primo turno nazionale dei playoff.

