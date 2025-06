L' incontro tra Meloni e Macron e la Polonia al bivio

Martedì 3, l’incontro tra Meloni e Macron segnerà una svolta cruciale nei rapporti tra Italia e Francia, nel contesto di un’Europa che cerca unità in tempi turbolenti. La Polonia, intanto, si trova al bivio: scegliere tra continuità o cambiamento. Un’opportunità per riflettere su come le alleanze geopolitiche possano plasmare il futuro del nostro continente. Non perdere l'analisi settimanale di Europa Today, dove ogni mossa conta!

Next, la newsletter di Europa Today che ogni domenica mattina vi racconta cosa succederà nella settimana europea a venire, a cura di Alfonso Bianchi (per commenti, suggerimenti o critiche scrivete ad [email protected]). In cima all'agenda Meloni e Macron NemiciAmici - Martedì 3. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'incontro tra Meloni e Macron e la Polonia al bivio

Scopri altri approfondimenti

Telefonata tra Erdogan e Meloni, l?incognita di un incontro a cui Palazzo Chigi lavora in gran segreto

Un'interessante telefonata tra Erdogan e Meloni ha scatenato speculazioni su un possibile incontro, mentre Palazzo Chigi lavora in gran segreto.

Cerca Video su questo argomento: Incontro Meloni Macron Polonia Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

L'incontro tra Meloni e Macron e la Polonia al bivio; Macron da Meloni il 3 giugno: ecco cosa c'è dietro l'incontro; L'arduo slalom di Giorgia Meloni tra Europa e Stati Uniti; Meloni-Macron, l’Europa aspetta il vero disgelo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Macron e Meloni. Tanto distanti, ma costretti a mostrarsi uniti da Trump e da Putin

Come scrive huffingtonpost.it: Il bilaterale di martedì a Roma dopo il gelo degli ultimi mesi: Ue-Usa, dazi, Ucraina, Nato. Sullo sfondo, due visioni diverse su come rapportarsi alla Casa ...

Macron da Meloni il 3 giugno: ecco cosa c'è dietro l'incontro

Riporta msn.com: Martedì 3 giugno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni accoglierà a Roma il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron per un incontro di lavoro. Al centro del colloquio ci saranno i "p ...

Italia-Francia, Darnis: "Stop rapporto disfunzionale, Meloni-Macron annuncino vertice"

adnkronos.com scrive: Il professore della Luiss e dell'Università di Nizza spiega cosa si aspetta dall'incontro di martedì a Roma Andare oltre un "rapporto disfunzionale" che tuttavia non ha impedito e non impedisce di ess ...