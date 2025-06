L’incontro invisibile tra il passato e il futuro dell’economia

L'economia si prepara a scrivere un nuovo capitolo, dove passato e futuro si intrecciano in un dialogo affascinante. L'eredità di pensatori come Adam Smith viene sfidata da innovazioni come la sostenibilità e l'economia circolare. Questo è il momento ideale per riflettere su come le idee di ieri possano plasmare un domani più responsabile e inclusivo. Scopriamo insieme come riscrivere le regole del gioco economico!

di Annamaria Spina L’economia, come la storia, è un ciclo di idee che si evolvono, si trasformano e, talvolta, si rivoluzionano. Se l’illuminismo ha segnato l’alba dell’economia moderna, oggi siamo sull’orlo di una nuova era, in cui i principi del passato vengono messi in discussione per dare spazio a un modello più avanzato. Adam Smith, è stato un padre dell’economia mondiale, perché ha dato una struttura logica al capitalismo, Ethi-call vuole fare un passo avanti introducendo il concetto di “architettura economica” e proponendosi come una nuova visione dell’economia del domani. L’eredità di Smith è immensa: il suo pensiero ha definito i meccanismi che hanno governato il mondo per oltre due secoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

