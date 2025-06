L’incompiuta di via Togliatti Accordo a un passo col Comune La Vuelle se la cava con 30mila euro

Un passo decisivo per risolvere l'incompiuta di via Togliatti: la Vuelle chiede al Comune di "rimandare a noi i nostri debiti". In un contesto di difficoltà economica, l'accordo si chiude per soli 30mila euro, un'importante opportunità per rilanciare la struttura. Questo caso evidenzia come le trattative possono trasformarsi in occasioni per il rinnovamento urbano. Rimanete sintonizzati: la firma è attesa entro sette giorni!

"Rimetti a noi i nostri debiti" (e in fretta), disse la Vuelle al Comune. Detto fatto, e la trattativa si concluderà entro i prossimi sette giorni per poche briciole. Il debito da circa 250mila euro per i canoni non corrisposti da parte di Casa Vuelle al Comune per la gestione dell’impianto di via Togliatti (e di cui il Comune non ha mai ultimato i lavori), si trasformerà in una transazione piccola piccola, di appena 30mila euro. A confermarlo è l’avvocato della Vuelle Maurizio Terenzi che, raggiunto telefonicamente, ha chiarito i contorni di una trattativa riservatissima che aveva cucito le bocche a tanti dei protagonisti coinvolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’incompiuta di via Togliatti. Accordo a un passo col Comune. La Vuelle se la cava con 30mila euro

Casa Vuelle: il progetto naufragato. Adesso il Comune batte cassa. E a rischiare è il club biancorosso

Il caso di Casa Vuelle si intreccia con il destino del club biancorosso, in un momento delicato per il basket locale.

Pesaro, addio Casa Vuelle, si va verso una transazione: i 2,5 milioni promessi dal Comune non ci sono

Scrive msn.com: PESARO - Casa Vuelle è arrivata a un binario morto. Non ci sono più le condizioni per andare avanti. L'operazione verrà chiusa. Nessuno lo dichiara ufficialmente, ma i ...

