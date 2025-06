L' incidente sulla statale 115 | la 29enne in Rianimazione a Caltanissetta e il 19enne in sala operatoria ad Agrigento

Un tragico incidente sulla statale 115 ha colpito la comunità di Palma di Montechiaro, portando una 29enne in rianimazione e un 19enne in sala operatoria. Questo evento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale in Italia. È fondamentale riflettere sull’importanza di una guida responsabile: ogni scelta al volante può fare la differenza. La strada è un bene comune, proteggiamola insieme!

È stata ricoverata in Rianimazione, all'ospedale Sant'Elia, la ventinovenne che ieri sera, lungo la statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro, è rimasta gravemente ferita a causa di un incidente stradale. La giovane ha riportato poli traumi ed è in gravi condizioni.

Incidente sulla Statale 36: tre feriti e traffico in tilt tra Arosio e Capriano

Un incidente stradale ha causato forti rallentamenti sulla Strada Statale 36, con tre feriti, tra Arosio e Capriano.

