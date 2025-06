l improvvisazione in amore è sparita nel momento in cui l ossessione per la rappresentazione formale dei sentimenti ci ha costretti tutti dentro un selfie

L'improvvisazione in amore sembra un ricordo sfocato, soffocata dalla frenesia dei social. Dove sono finiti i gesti spontanei e le fughe romantiche? Oggi tutto è programmato, ogni emozione catturata in un selfie. Eppure, esiste una bellezza in quella vulnerabilità che il mondo digitale non può catturare. Torniamo a vivere l'amore come una favola, senza filtri e senza pretese: perché il vero romanticismo è nell’imprevedibile.

C ’erano una volta le fughe romantiche, i matrimoni scapigliati a Las Vegas, i riti nuziali con i testimoni scelti, all’ultimo, per strada. Batticuore, baci e fiumi di lacrime. E nessuno a scattare nemmeno una foto. Come in una favola: si alza dalla sedia a rotelle per fare la proposta di matrimonio X Leggi anche › Ultima puntata di “Matrimonio a prima vista 2025”: per le tre coppie è il momento della scelta L’improvvisazione in amore, come espressione di libertà, ha caratterizzato gli anni della rivoluzione sessuale e anche qualche decennio successivo. Fino a quando l’ossessione per la rappresentazione formale dei sentimenti non ci ha travolti e costretti tutti dentro la cornice plastificata di un selfie. 🔗 Leggi su Iodonna.it