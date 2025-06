L’imprenditore dal cuore nerazzurro Inter e solidarietà addio a Pellegrini

Ernesto Pellegrini, imprenditore dal cuore nerazzurro, ci ha lasciato a 84 anni, ma il suo spirito vivrà in ogni nota e gesto di solidarietà. Amato dai tifosi dell'Inter e dalla sua comunità, Pellegrini ha trasformato la sua passione per la musica in un canto di speranza e altruismo. In un'epoca in cui il legame tra sport e impegno sociale è cruciale, la sua eredità ci ricorda l'importanza di aiutare gli altri.

Amava l’Inter e la musica, era un imprenditore al servizio degli altri e filantropo appassionato, disponibile sempre con tutti e sempre allegro, come nelle serate d’inizio estate quando i cancelli della sua villa di Portofino si aprivano agli amici più cari per cantare, suonare e brindare. Ernesto Pellegrini se n’è andato ieri mattina a 84 anni dopo gli ultimi mesi di sofferenza, e per un beffardo scherzo del destino ha lasciato gli affetti più cari, la moglie Ivana (grande appassionata di grafologia) e la figlia Valentina, nel giorno in cui la Beneamata (entrata in campo col lutto al braccio) era impegnata in Germania nella finale di Champions League. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’imprenditore dal cuore nerazzurro. Inter e solidarietà, addio a Pellegrini

