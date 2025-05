L’importanza di scegliere da che parte stare Anche fra i banchi di scuola

Nelle aule scolastiche si gioca il futuro: scegliere da che parte stare è fondamentale, proprio come negli anni della Resistenza. Oggi, come allora, il coraggio di adottare un'identità forte e significativa può fare la differenza. Il nome "Ulisse" evoca avventura e determinazione, rappresentando l’impegno delle donne nella lotta. In un'epoca in cui le scelte sono cruciali, impariamo dai nostri predecessori e diventiamo protagonisti della nostra storia.

La chiamavano «Ulisse», nome di avventura, eroico: adottare un nome maschile era in uso per donne che, calzando pantaloni, dirigevano partigiani nella lotta della Resistenza. Ulisse, nome di battaglia di

