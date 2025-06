licenziato dopo cinque giorni aveva suggerito miglioramenti

Un licenziamento lampo per aver espresso idee innovative: è quanto accaduto a un giovane dipendente di una famosa catena di arredamento. Questo episodio solleva interrogativi sul clima aziendale e sulla cultura del feedback, sempre più al centro del dibattito lavorativo. La vera domanda è: le aziende sono pronte ad accogliere il cambiamento? Gli spunti creativi possono fare la differenza, ma solo se ascoltati.

di Stefano Brogioni FIRENZE Licenziato cinque giorni dopo l’assunzione per una mail al suo superiore in cui criticava l’organizzazione del lavoro. Per l’azienda - una nota catena toscana di arredamento -, è stato esercitato un diritto legittimo durante il periodo di prova, ma per il giudice del tribunale di Firenze, Carlotta Consani, il datore ha imposto "un mero arbitrio" nell’interrompere il rapporto, senza dare modo al lavoratore di misurarsi con la realtà professionale. Tuttavia, il giudice non ha riconosciuto la reintegrazione, come richiesto dal legale del lavoratore, ma, confermando la fine del rapporto, ha disposto un’indennità pari a sei mesi di stipendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it