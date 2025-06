Licenziata con un messaggio Whatsapp mentre il capo è in vacanza Il caso a Grosseto

Un episodio che fa riflettere sul mondo del lavoro contemporaneo! La vicenda di una dipendente licenziata via WhatsApp mentre il suo capo godeva di una meritata vacanza, si è trasformata in una battaglia legale, culminata con il riconoscimento della propria illegittimità da parte del Tribunale di Grosseto. Un chiaro segnale: il rispetto dei diritti dei lavoratori è fondamentale, anche nell’era digitale! Scopri come questa sentenza possa influenzare il futuro delle relazioni lavorative.

Grosseto, 1 giugno 2025 – Licenziata con un messaggio su WhatsApp mentre il datore di lavoro era in vacanza, ma il Tribunale di Grosseto ha giudicato illegittima la procedura, disponendo il ritorno della lavoratrice nel suo posto di lavoro. È successo a una dipendente di un’impresa edile grossetana, assistita dalla Cgil e da uno dei suoi legali, l’avvocato Carlo De Martis. “La donna – dice Monica Pagni, segretaria generale della Cgil – era stata assunta nel giugno 2023 senza che le fosse stato fatto firmare alcun contratto. Solo successivamente ha scoperto di essere stata inquadrata part-time per sole otto ore settimanali, quando in realtà ne lavorava circa quaranta, come poi accertato in giudizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Licenziata con un messaggio Whatsapp mentre il capo è in vacanza. Il caso a Grosseto

