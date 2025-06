Libia specchio delle nostre illusioni | senza forza niente ordine Scrive Arditti

La Libia è lo specchio di un’Occidente che ha smarrito la rotta. Giampiero Massolo, sul Corriere della Sera, evidenzia come il caos libico non sia una semplice coincidenza, ma il risultato di scelte errate e mancanza di visione strategica. In un’epoca in cui le crisi globali si intensificano, riflettere su questo è fondamentale. Perché la storia ci insegna: senza forza, non c’è ordine. E il futuro è già in gioco.

Fa bene Giampiero Massolo, oggi sul Corriere della Sera, a richiamare l’attenzione sul caos libico. Ma bisogna spingersi oltre: quel caos non è un imprevisto della storia, bensì il frutto diretto di scelte sbagliate, ingenuità strategiche e un grave deficit di capacità operativa da parte dell’Occidente. La Libia non è una vittima del destino: è la dimostrazione di cosa succede quando ci si illude di cambiare il Medio Oriente con le buone intenzioni, dimenticando la necessità — talvolta brutale, ma imprescindibile — dell’uso della forza. Tutto comincia nel 2011, con la caduta di Gheddafi. Una guerra lampo voluta dalla Francia di Sarkozy, sostenuta dagli Stati Uniti di Barack Obama (e dall’entusiasmo idealista per le primavere arabe), ma senza un disegno di ricostruzione post-bellica. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Libia, specchio delle nostre illusioni: senza forza, niente ordine. Scrive Arditti

