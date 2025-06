Liberato in concerto nel 2026 a Napoli | ecco come acquistare i biglietti per lo stadio Maradona

Liberato torna a casa! Nel 2026, lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ospiterà il suo attesissimo concerto, segnando un ritorno imperdibile per i fan. I biglietti saranno disponibili dal 2 giugno: un'opportunità da non perdere per vivere un'esperienza unica nella città che lo ha visto nascere. La musica unisce e celebra le radici, proprio come Liberato. Preparati a un evento che resterà nella storia!

Liberato ha annunciato un concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per il 2026: il cantante torna nella sua città dopo il oppio live a Piazza del Plebiscito: i biglietti saranno in vendita dal 2 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Concerto Liberato Roma 2025: biglietti

Il 31 maggio 2025, il Circo Massimo di Roma si prepara a ospitare il tanto atteso concerto di Liberato, l’artista napoletano il cui fascino misterioso ha conquistato migliaia di fan.

Concerto Liberato Circo Massimo: tutto pronto al grande show

È arrivata, come da tradizione, la fotografia della sciarpa azzurra su cui campeggia "Forza Napoli". Anche il Circo Massimo, dunque, è stato "Liberato"