L’ex casera diventa un ristoro accessibile a tutti gli escursionisti

Un passo verso la natura e l’accessibilità! L’ex casera nell'alpeggio di Intelco a Casargo riapre le porte come ristoro per escursionisti, grazie all’impegno dei volontari de Le Nostre Radici. In un mondo sempre più frenetico, spazi come questo riscoprono il valore della comunità e dell'accoglienza, offrendo un rifugio ai viaggiatori tra le meraviglie della Valsassina. Un'ottima occasione per ricaricare energie e condividere storie!

Un nuovo punto di ristoro in un alpeggio della Valsassina. È l’alpeggio di Intelco a Casargo. Grazie al contributo di tanti, i volontari dell’associazione Le Nostre Radici hanno recuperato e restaurato l’immobile comunale che ora ospita il ristoro, una ex casera che versava da parecchio in stato di abbandono. "Adesso possiamo finalmente rendere accessibile a tutti, in modo continuativo durante il periodo estivo, uno spazio prezioso, immerso nella natura e nel cuore dell’alpeggio di Intelco – commenta Monica Tardini, consigliere comunale di Casargo e residente proprio nella frazione di Indovero –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ex casera diventa un ristoro accessibile a tutti gli escursionisti

