L’Europa rischia di restare al verde | Il green deal frena l’economia

L'Europa è a un passo dal rischio "al verde", con il Green Deal che frena la crescita economica. Roberto Sommella, esperto di economia e direttore di Milano Finanza, evidenzia un bivio cruciale nel suo libro "Al verde". La sfida? Riconciliare l'industria con la sostenibilità. In un’epoca in cui la transizione ecologica è imperativa, capire come navigare questo cambiamento sarà fondamentale per il futuro del nostro continente. Non perdere l'occasione di riflettere su queste dinamiche!

"Siamo di fronte a un bivio". Roberto Sommella, giornalista di lungo corso, direttore di Milano Finanza, lo va ripetendo da tempo. Tant’è che lo ha scritto in un libro. Il titolo è evocativo: ’Al verde’, un ’manifesto dei tempi moderni edito da Rubbettino. Sommella, dunque, il bivio. "Da un lato c’è il mondo dell’ homo faber, che ha dominato il mondo finora, producendo, lavorando e inquinando. Dall’altro c’è l’ homo digital, che non inquina ma consuma energia e fa perdere posti di lavoro. Noi che modello vogliamo?". Non inquinare più, dice la Ue. "Il green deal è una rivoluzione decisa a tavolino, tanto necessaria quanto poco sostenibile in termini economici e sociali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Europa rischia di restare al verde: "Il green deal frena l’economia"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Oltre l'Ucraina, la Russia invia soldati al confine con la Finlandia | L'Europa rischia un'invasione?

Oltre l’Ucraina, la Russia invia truppe al confine con la Finlandia, sollevando timori di un’invasione in Europa.

Cerca Video su questo argomento: Europa Rischia Restare Verde Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’Europa rischia di restare al verde: Il green deal frena l’economia; Concluso il Festival dell’economia. Il Nobel Heckman: strategia di Trump sui dazi è senza logica; Emirati Arabi su Marte, l’India è un gigante hi-tech: intanto in Europa mancano visione, giovani e coraggio ·; Bankitalia, Panetta: l’economia italiana è vitale, ma il problema resta la produttività. Dazi, possono mettere a rischio la prosperità condivisa. E sulla spesa per la difesa europea avverte: non penalizzi investimenti e welfare. 🔗Cosa riportano altre fonti

L’Europa rischia di restare al verde: "Il green deal frena l’economia"

msn.com scrive: "Siamo di fronte a un bivio". Roberto Sommella, giornalista di lungo corso, direttore di Milano Finanza, lo va ripetendo da tempo. Tant’è che lo ha scritto in un libro. Il titolo è evocativo: ’Al verd ...

Markus Reinisch (Meta): “Vi spiego una volta per tutte perché l’Europa sull’IA rischia di restare indietro”

Da repubblica.it: Garantendo il benessere che abbiamo in Europa. Pagando per la transizione verde. Semplicemente difendendo i nostri confini, ad esempio. Se non hai questo, non c'è sovranità". Secondo lei l ...

Europa, nuova stretta sulla rendicontazione ESG: l’esclusione dell’80% delle imprese può danneggiare l’ambiente

Segnala greenme.it: L’UE valuta di ridurre le imprese soggette alla CSRD. Una scelta che rischia di compromettere la trasparenza ambientale ...