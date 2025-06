L’età Grande se accettata è la più bella

L’età non è solo un numero, ma un viaggio ricco di esperienze! La rubrica "Severini Melograni" si prende una pausa, ma la bellezza della maturità continua a brillare. Ogni domenica, sintonizzati su Rai 3 per “O anche no”: racconti e spunti per vivere al meglio questa fase della vita. Scopri come l'accettazione può trasformare l'anzianità in un'opportunità di crescita! Non mancare!

Severini Melograni Care tutte e tutti! la nostra ultradecennale rubrica va in vacanza fino a settembre.ma non vi lasceremo sole e soli! Non sia mai! Quindi vi ricordo che ogni domenica alle 10 potrete seguire su Rai 3 “O anche no” poi rivederlo in replica il lunedì notte all’una e 15 sulla stessa rete e su Raiplay praticamente sempre. Inoltre se navigate l’agenzia angelipresscom (gratuita, con il più grande archivio libero sul Terzo Settore ) potrete trovare moltissime delle “nostre” rubriche - che sono più vostre che mie - e delle quali io vi ringrazio. Intanto, mi raccomando, continuate a mandarmi suggerimenti per approfondire i temi che interessano agli “over“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’età Grande se accettata è la più bella

Cerca Video su questo argomento: Età Grande Accettata Bella Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’età Grande se accettata è la più bella. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media