L’estate sembra essere arrivata e milioni di italiani sono in partenza ma ecco fino a quando durerà

L'estate è finalmente approdata in Italia, portando con sé un'afa che fa già discutere. Il ponte del 2 giugno 2025 si preannuncia soleggiato, ma gli esperti avvertono: questa ondata di caldo è fuori norma. Le mappe meteorologiche lasciano sconcertati i climatologi. È tempo di riflettere su come il cambiamento climatico stia influenzando le nostre stagioni. Preparati, perché quest'estate potrebbe riservarci sorprese inaspettate!

Il ponte festivo del 2 giugno 2025 sarà (finalmente) caratterizzato da tanto sole e tanto caldo. Ma, manco a dirlo, anche questo periodo meteo è fuori dalla norma. Secondo gli esperti è arrivata l’estate con afa in aumento nei prossimi giorni. Tanto che Lorenzo Tedici, meteorologo de ilmeteo.it, si è detto addirittura sconcertato dalle ultime mappe meteorologiche emesse dai principali centri di calcolo europei e internazionali. (CANVA FOTO) – Notizie.com Stando a queste mappe il caldo aumenterà gradualmente nei prossimi giorni e non avrà una fine a breve termine. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - L’estate (sembra) essere arrivata e milioni di italiani sono in partenza, ma ecco fino a quando durerà

