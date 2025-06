L' estate bussa a Milazzo pulizia spiagge e potenziamento dei servizi per l' ambiente

L'estate si avvicina e Milazzo si prepara a brillare! Con la pulizia delle spiagge e il potenziamento dei servizi ambientali, la Riviera di Ponente si trasforma in un angolo di paradiso per i bagnanti. Ma non è solo un’operazione estetica: stiamo assistendo a una crescente attenzione per la sostenibilità . Pulire oggi significa garantire un domani più verde, e ogni copertone rimosso rappresenta un passo verso un turismo responsabile. Sei pronto a tuffarti?

Proseguono nella riviera di Ponente gli interventi finalizzati a presentare ai bagnanti spiagge decorose e servizi. Così mentre la ditta incaricata sta procedendo alla pulizia dell'arenile, sono stati anche avviati i lavori di rimozione di copertoni alla 'NGonia Tono in sinergia con Area Marina.

