Leoni Juventus sul difensore del Parma piomba quel club rivale dei bianconeri! È arrivato l’ok da parte dell’ex tecnico juventino Cosa può profilarsi in vista dell’estate

Il Milan si fa avanti per Giovanni Leoni, giovanissimo difensore del Parma, accendendo una rivalità che infiamma il mercato. Con l'approvazione dell'ex tecnico juventino, i rossoneri puntano su un talento che potrebbe riscrivere le gerarchie in difesa. La corsa al giovane si inserisce in un trend sempre più evidente: la valorizzazione dei giovani nel calcio italiano. Chi avrà l’intuizione giusta per portarlo a casa? Non perdere l'evoluzione di questa intrigante sfida!

Leoni Juventus, adesso quel club rivale ai bianconeri può inserirsi nella corsa al giovane difensore del Parma: c’è l’ok dell’ex allenatore juventino. Il Milan guarda al futuro e mette nel mirino Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma, considerato uno dei prospetti più promettenti del panorama italiano e nella lista anche del calciomercato Juventus. Come riportato da Tuttosport, il giovane centrale è finito in cima alla lista degli obiettivi rossoneri per rafforzare il reparto arretrato. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare, in sinergia con l’allenatore Massimiliano Allegri, spinge per un processo di “italianizzazione” della rosa, puntando su giovani talenti nostrani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leoni Juventus, sul difensore del Parma piomba quel club rivale dei bianconeri! È arrivato l’ok da parte dell’ex tecnico juventino. Cosa può profilarsi in vista dell’estate

Juventus, la conferma di Renato Veiga costa troppo: Giuntoli punta Leoni

La Juventus affronta una sfida complessa con la conferma di Renato Veiga, il cui costo si rivela eccessivo.

Under21, Europei: convocato Leoni del Parma; Golden Boy Awards: c’è Leoni tra i 100 migliori U21 d’Europa; Italia U21, la lista di Nunziata per gli Europei: sorpresa Leoni, conferma per il pilastro Juve; Inghilterra chiama Leoni: Arsenal e Man Utd puntano il giovane difensore del Parma. 🔗Su questo argomento da altre fonti

