Leone XIV denuncia l' orrore comunista | L' Armata rossa e le suore

Papa Leone XIV alza la voce contro l'orrore comunista, ricordando le suore martiri di Braniewo: un potente richiamo alla memoria che si inserisce in un contesto globale di rivendicazione dei diritti umani. In un'epoca in cui il dialogo tra fedi e ideologie è più cruciale che mai, la beatificazione di queste donne coraggiose ci invita a riflettere sulla resistenza e sull'importanza della libertà religiosa. Un monito attuale per non dimenticare.

Un altro colpo al comunismo da Papa Leone XIV. Nel corso del Regina Coeli da San Pietro, il Pontefice ha voluto ricordare le religiose martiri del regime rosso: "Ricordo che ieri a Braniewo (Polonia) sono state beatificate Cristofora Klomfass e quattordici consorelle della Congregazione di Santa Caterina Vergine e Martire, uccise nel 1945 dai soldati dell' Armata Rossa in territori dell'odierna Polonia". "Nonostante il clima di odio e di terrore contro la fede cattolica, continuarono a servire gli ammalati e gli orfani. All'intercessione delle nuove Beate martiri affidiamo tutte le religiose che nel mondo si spendono generosamente per il Regno di Dio", ha sottolineato il Santo Padre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Leone XIV denuncia l'orrore comunista: "L'Armata rossa e le suore"

Papa Leone XIV denuncia la crisi umanitaria a Gaza e invoca la pace in Ucraina

Papa Leone XIV denuncia la grave crisi umanitaria a Gaza, dove civili innocenti soffrono la fame e la sofferenza.

