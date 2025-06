L’emergenza dei baby drogati Guaio da risolvere

L'emergenza dei baby drogati è un allarme che non possiamo ignorare. Situazioni drammatiche, come quella di ragazzini in stato di dissociazione o in crisi d'astinenza, ci pongono di fronte a una realtà inquietante. Questo fenomeno non è isolato: riflette un contesto sociale complesso, dove la fragilità giovanile si scontra con l'accessibilità delle sostanze. È tempo di agire, perché ognuno di questi ragazzi merita un futuro migliore.

Crippa Qualche anno fa, i carabinieri si ritrovarono di fronte a una ragazzina di 16 anni in completo stato di dissociazione mentale da droghe che prendeva a testate ripetutamente una palina dell'autobus. Un paio di anni fa, la polizia ha bloccato in ospedale durante una crisi di astinenza violenta un ragazzino di 16 anni e mezzo che, approfittando dell'alternanza scuola-lavoro, aveva rubato (e in parte consumato) una quantità sostanziosa di psicofarmaci e oppiacei. Poche settimane fa, la Squadra Mobile, dopo il ricovero di una 17enne per abuso di droghe, ha sgominato una rete di spacciatori ragazzini (15 arresti, 8 i minorenni) che vendevano cocaina, hashish, droghe sintetiche.

