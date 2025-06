L’eleganza old money passa anche per l’abito chemisier | tutte le inspo per l’estate

...meglio, un simbolo di eleganza senza tempo. L'abito chemisier si colloca perfettamente nel trend attuale dell'old money, che celebra lo stile sobrio e raffinato. Quest'estate, valorizza il tuo look con questo pezzo versatile, in grado di adattarsi a qualsiasi occasione. Scopri come l’eleganza classica può incontrare la praticità moderna: il chemisier non è solo un abito, è un vero e proprio manifesto di stile.

Hubert de Givenchy negli anni '50 aveva avuto l'illuminazione: l'abito camicia, ovvero l'abito chemisier. Che è diventato un vero e proprio must have nel guardaroba di donne, signore e ragazze che ha rivoluzionato il concetto di femminilità. A fare la differenza è la proposta semplice ma efficace: riadattare un fondamento del guardaroba maschile, ovvero la camicia, al corpo femminile. Perché dovremmo avere tutte un abito chemisier nell'armadio. Il capo casual ma elegante e fresco nasceva, ai tempi di Givenchy, per completare lo stile della parigina contemporanea. Lo stile anni '50 infatti accoglieva perfettamente questo stile, tanto che in pochissimo tempo è diventato l'oggetto del desiderio per tutte le appassionate di stile parigino.

Dalle bluse psichedeliche agli abiti chemisier bon-ton in stile anni '60, le stampe optical multicolore invadono il guardaroba della stagione Primavera-Estate 2025

...creare look unici e audaci. La moda primavera-estate 2025 celebra un viaggio nel tempo, fondendo nostalgia e innovazione.

