Legge liberticida La marcia per fermare il decreto sicurezza

A Roma, la protesta contro il decreto sicurezza accende gli animi e mette in luce un crescente timore per le libertà civili. "Siamo la piazza della resistenza contro la paura" è il grido che risuona tra i manifestanti, pronti a difendere diritti fondamentali. Con il Giro d'Italia come palcoscenico, il clima di tensione si intensifica, sottolineando quanto sia cruciale il dibattito su sicurezza e libertà in un momento storico così delicato.

A Roma sfila la protesta contro le nuove norme appena approvate alla Camera e in attesa del via libera definitivo al Senato. “Siamo la piazza della resistenza contro la paura”. E i Pro-Pal minacciano di bloccare il Giro d’Italia che si chiude oggi nella capitale. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Legge liberticida” La marcia per fermare il decreto sicurezza

La Corte Suprema contro la Casa Bianca: stop alle deportazioni dei migranti in base alla legge del 1798

La Corte Suprema ha bloccato un'iniziativa della Casa Bianca che mirava a deportare migranti in base a una legge del 1798.

