Legge di Bilancio 2025 | bonus 15% per notturni e straordinari in turismo e ristorazione

La Legge di Bilancio 2025 porta una ventata di freschezza al settore turismo e ristorazione, con un bonus del 15% per i lavoratori notturni e per gli straordinari nei festivi. Questo non è solo un aiuto economico, ma un segnale forte di valorizzazione per chi lavora dietro le quinte dei momenti conviviali. Con il trend della ripresa post-pandemia, si tratta di un'opportunità imperdibile per incentivare il lavoro e garantire un futuro più sostenibile. Il tuo lavoro

La Legge di Bilancio 2025 prevede un importante sostegno per i settori turismo e ristorazione, grazie all'introduzione di un agevolazione che integra la busta paga dei lavoratori. Tale misura, già introdotta lo scorso anno, si rivolge in particolare a chi opera nel lavoro notturno e agli straordinari prestati nei giorni festivi. Dettagli dell'agevolazione Il trattamento .

I falchi repubblicani in commissione bilancio della Camera Usa bocciano la legge con i tagli di tasse voluti da Trump

I falchi repubblicani della commissione Bilancio della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti hanno bocciato la proposta di legge contenente i tagli fiscali voluti da Donald Trump.

