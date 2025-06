Leclerc | Verstappen? Solo un piccolo contatto

È stata una gara avvincente quella del GP di Spagna, dove Charles Leclerc ha dimostrato il suo talento chiudendo terzo dopo un sorpasso mozzafiato su Max Verstappen. Nonostante il contatto tra i due piloti, Leclerc ha sottolineato l'importanza della sportività e della competizione leale. In un momento in cui la Formula 1 si fa sempre più intensa, questo episodio ricorda quanto il talento e la determinazione siano cruciali per emergere. Chi vincerà la prossima sfida?

Le parole di Charles Leclerc al termine del GP Spagna, chiuso dal ferrarista al terzo posto grazie a un sorpasso nel finale su Max Verstappen per cui è investigato.

F1, GP Spagna: Leclerc investigato dopo un contatto con Verstappen: podio a rischio?

Lo riporta sport.sky.it: Finale caotico a Barcellona. Dopo l'usicta della Safety Car, Verstappen prende 10'' di penalità per un contatto con Russell, mentre il terzo posto di Leclerc è a rischio per l'investigazione a seguito ...

Duello Leclerc-Verstappen, Charles netto: “Se non si può fare questo, siamo messi male”

Come scrive formulapassion.it: Terza piazza al traguardo per il monegasco della Ferrari, che conquista così anche il terzo podio stagionale nel 2025 ...

F1, Charles Leclerc: “Ripagata la decisione di ieri in qualifica. Il contatto con Verstappen? Nulla di che…”

Secondo oasport.it: Charles Leclerc festeggia dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato ...