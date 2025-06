leclerc terzo al gp di spagna ma sotto inchiesta per un contatto con verstappen

Il Gran Premio di Spagna ha riservato sorprese emozionanti! Oscar Piastri conquista la vittoria, mentre Leclerc, terzo sul podio, rischia grosso con un'inchiesta per il contatto con Verstappen. Questa gara evidenzia l'alto livello di competitività della Formula 1, dove ogni manovra può cambiare le sorti di un campionato. E chissà , questo potrebbe essere solo l'inizio di un'accesa battaglia fra i top driver!

Al Gp di Spagna, a Barcellona, vince Oscar Piastri che domina davanti a Lando Norris. A completare il podio anche Charles Leclerc, ma è investigato per un contatto con Max Verstappen. Sesto posto per Lewis Hamilton. Verstappen ha ricevuto 10 secondi di penalitĂ , scivolando in decima posizione dopo un contatto con Russell. Ma nel finale è arrivata Leclerc è finito sotto inchiesta a causa di un altro episodio con il campione in carica olandese. Un terzo posto, dunque, in bilico per Charles. Leclerc: «Possiamo ancora vincere il titolo quest’anno. Non lascio la Ferrari». Intervista a L’Equipe. Gli chiedono se c’è qualche possibilitĂ che lasci la Ferrari: “Ma no. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it