Leclerc sul contatto con Max | Aveva le hard l' ho stretto per non essere portato all' esterno

Durante il Gran Premio, Leclerc ha chiarito il suo contatto con Verstappen, definendo strategica la scelta delle gomme hard per mantenere la posizione. Un episodio che riaccende il dibattito sulle manovre aggressive in Formula 1, dove ogni sorpasso può essere determinante. Intanto, Vasseur celebra un podio conquistato anche grazie alla Safety Car, mentre Piastri e Norris si godono un weekend da sogno. La tensione e l'adrenalina non mancano mai!

Charles spiega i motivi dell'episodio sul finale con Verstappen, per cui è investigato. Vasseur: "Bel podio, la Safety ha aiutato". Piastri e Norris: "Weekend superbo e gara divertente". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leclerc sul contatto con Max: "Aveva le hard, l'ho stretto per non essere portato all'esterno"

Leggi anche F1, Charles Leclerc: “Ripagata la decisione di ieri in qualifica. Il contatto con Verstappen? Nulla di che…” - Charles Leclerc porta la Ferrari sul podio nel Gran Premio di Spagna, dimostrando ancora una volta che la perseveranza premia.

