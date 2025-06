Lecco Draghi lombardi in azione in montagna | ma è un maxi-esercitazione ad alta quota

Lecco, un palcoscenico mozzafiato per i Draghi lombardi dei vigili del fuoco. In questi giorni, l'area montana diventa teatro di una maxi esercitazione ad alta quota, dove elicotteri e squadre specializzate si muovono in perfetta sinergia. Questo evento non è solo un test di abilità, ma un richiamo all'importanza della sicurezza in montagna, sempre più cruciale con l'aumento dell'escursionismo. Un’occasione imperdibile per riflettere su come affrontare

Lecco – I Draghi lombardi dei vigili del fuoco in elicottero vanno avanti e indietro tra il lago e le montagne di Lecco. Imbarcano i feriti che i loro colleghi delle squadre Saf a terra hanno recuperato in parete per poi sbarcarli in un luogo sicuro e affidarli agli operatori sanitari. Tanti escursionisti si fermano preoccupati a guadarli mentre decollano, atterrano, si calano con il verricello, salgono e scendono con corde doppie e imbrachi lungo le vie ferrate. Ma non c'è nulla di cui preoccuparsi, non questa volta almeno. Non si tratta infatti di un'emergenza reale: è una maxi esercitazione sul campo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, Draghi lombardi in azione in montagna: ma è un maxi-esercitazione ad alta quota

