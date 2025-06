Lecce in dubbio il futuro di Giampaolo | una squadra lo cerca per la prossima stagione

Il futuro di Marco Giampaolo è avvolto nell'incertezza: il suo ottimo lavoro con il Lecce, culminato in una storica salvezza, lo ha reso un protagonista ambito nel panorama calcistico. Mentre il club salentino si gode questo traguardo, altre squadre si fanno avanti per ingaggiarlo. La situazione riflette un trend crescente nel calcio italiano, dove i tecnici di talento sono sempre più corteggiati. Chi avrà la meglio in questa corsa?

Lecce, rimane in dubbio il futuro di Marco Giampaolo: sul tecnico dei salentini ci sarebbe già un'altra squadra Dopo aver centrato una salvezza fondamentale con il Lecce – la terza consecutiva in Serie A, un traguardo storico per il club salentino – Marco Giampaolo ha visto scattare automaticamente il rinnovo del suo contratto. Tuttavia, il .

Lecce, incerto il futuro di Giampaolo: su di lui c'è il Pisa

Come scrive calciomercato.com: Dopo l`impresa della salvezza conquistata all`ultima giornata grazie all`1-0 sul campo della Lazio, il Lecce giocherà la quarta stagione consecutiva in Serie A per.

