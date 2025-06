Lecce guarda diretta su TikTok e vede donna picchiata | utente avverte la polizia e la salva

In un'epoca in cui i social media diventano strumenti di denuncia, la storia di Galatone ci ricorda il potere della comunità online. Un utente di TikTok, riconoscendo una donna in difficoltà, ha attivato le autorità, dimostrando come la tecnologia possa fungere da scudo contro la violenza domestica. Un atto coraggioso che sottolinea l'importanza di vigilare e reagire: ogni segnale può fare la differenza.

L’episodio a Galatone, in provincia di Lecce. Fortunatamente la scena è stata notata su Tiktok da un utente che era anche conoscente della donna e che ha subito avvertito la polizia dando indicazioni su luogo di residenza della vittima di violenza domestica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

