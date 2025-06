Le telecamere? Buon deterrente

La sicurezza nei luoghi pubblici è un tema sempre più centrale, soprattutto in un periodo in cui le città cercano di riprendersi dalla pandemia. Fulvio La Rosa, esperto di sicurezza, suggerisce che, oltre alle ronde notturne, le telecamere a circuito chiuso potrebbero rappresentare una soluzione efficace per il Parco delle Acque Minerali. Un punto interessante? Le statistiche dimostrano che i sistemi di sorveglianza possono ridurre i crimini fino al 30%. È tempo di investire nella tranquillità!

"Per aumentare la sicurezza al Parco delle Acque Minerali si potrebbero fare due cose – sostiene Fulvio La Rosa, che lavora sugli impianti di sicurezza da 45 anni –, le ronde notturne vanno bene, ma ancora meglio sarebbe un sistema di telecamere a circuito chiuso ". La Rosa riconosce che posizionare gli occhi elettronici non sarebbe un deterrente per tutti i malintenzionati. Nonostante ciò, il maggiore rischio di riconoscimento e, di conseguenza, sanzioni penali potrebbe indurli a "pensarci due volte". Inoltre, potrebbero essere utili incontri di sensibilizzazione nelle scuole.

