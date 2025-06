Le storiche mura castellane tornano alla luce | via alla ripulitura

la città ancora più attrattiva. La pulizia delle mura castellane non è solo un atto di recupero, ma un tassello fondamentale nel rinnovato interesse per la valorizzazione del nostro passato. In un'epoca in cui il turismo culturale è in forte crescita, questa iniziativa rappresenta un'opportunità imperdibile per riscoprire le radici della nostra identità. Non perderti il momento in cui la storia riemerge!

Dopo decenni di incuria, un angolo delle storiche mura castellane, in prossimità del viale Giuseppina Vitali, nascosto sotto uno strato di erbacce e muschio, sta finalmente tornando alla luce. "Questo intervento fa parte di una più ampia operazione di restyling urbano che stiamo portando avanti per valorizzare il nostro patrimonio storico e rendere la città ancora più accogliente per residenti e visitatori – dice il sindaco David Grillini -. Le mura, testimoni silenziosi di secoli di storia, rappresentano un elemento fondamentale del nostro patrimonio culturale. La pulizia di quest’angolo non solo restituisce lustro a questi antichi mattoni, ma simboleggia anche il nostro impegno per una città più curata e vivibile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le storiche mura castellane tornano alla luce: via alla ripulitura

