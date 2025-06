Le scuole si illuminano anche di sera con Next-Land | ad Atessa e Lanciano parte il Summer Camp per 10mila studenti

Le scuole di Atessa e Lanciano si accendono di nuova vita! Con il Summer Camp di Next-Land, dal 5 al 6 giugno, gli istituti diventano spazi di apprendimento e socializzazione anche di sera. Un'iniziativa che si inserisce nel trend crescente di educazione innovativa e inclusiva. Un'opportunità per 10mila studenti di scoprire talenti e passioni, dentro e fuori l’aula. Non perdere l’occasione di illuminare il futuro!

Ad Atessa e Lanciano, il 5 e il 6 giugno le scuole non si spegneranno al tramonto. Con l’avvio del Summer Camp di Next-Land, quattro istituti del territorio – l’IC Ciampoli-Spaventa di Atessa e gli IC G. Bosco Mazzini, IC D’Annunzio e IC Don Milani di Lanciano – si trasformeranno in luoghi aperti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it