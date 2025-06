Le SBC di FC 25 | Toney Menzioni d’onore

Scopri la nuova SBC di EA Sports FC 25 dedicata a Toney, l’occasione perfetta per arricchire la tua squadra con un giocatore di rilievo! Con solo due sfide da completare, potrai ottenere una menzione d’onore che potrebbe fare la differenza nelle tue partite. Questo evento si inserisce nel trend crescente delle promo TOTS, dove i migliori talenti brillano. Non perdere l'opportunità di migliorare la tua rosa!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Toney uscita in data 31 maggio 2025 in occasione della promo TOTS. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Come sbloccare la SBC di Toney. Numero sfide: 2. Premio: 1x menzioni d’onore Toney Non scambiabile. Costo al momento dell’uscita: 30.000 Crediti circa. Scadenza: 8 giugno 2025. Inghilterra. Premio: 1x Small Electrum Players Pack Richieste: Inghilterra min 1 giocatore. Valutazione squadra: min 84. Rosa 85. Premio: 1x Small Gold Players Pac Richieste: Valutazione squadra: min 85. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25: Toney Menzioni d’onore

