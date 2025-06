Le regole dell’intelligenza artificiale incontro con Paola Manes

Nell'era dell'Intelligenza Artificiale, il dibattito tra diritto ed etica diventa cruciale. L'incontro con la professoressa Paola Manes al Circolo della Caccia ha messo in luce le sfide legali e morali che ci attendono. Un punto interessante? La necessità di normative chiare per gestire l'impatto delle tecnologie sui diritti individuali. Scoprire come l'IA possa convivere con i principi etici è fondamentale per il nostro futuro.

'Intelligenza artificiale fra diritto ed etica' è il titolo dell'incontro tenutosi al Circolo della Caccia, relatrice la professoressa Paola Manes, ordinaria di diritto civile all' Università di Bologna, con un'esperienze di docenza nelle più importanti università europee. Dopo i saluti di rito da parte del Presidente del Circolo, Roberto Iseppi, la professoressa ha dialogato con il socio Antonio Tiezzi (nella foto con Iseppi e Manes) che ha proposto la serata. Al centro una rivoluzione di importanza simile a quella della scoperta del fuoco, che difficilmente potrà essere governata secondo regole giuridiche, condivise e valide globalmente.

