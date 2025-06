Le Regioni incalzano il governo dopo Emilia e Puglia anche la Toscana Giani | Riconoscere lo Stato di Palestina e che Netanyahu viola i diritti umani

La Toscana si unisce al coro di regioni che chiedono giustizia: dopo Puglia ed Emilia-Romagna, Eugenio Giani sollecita il governo italiano a riconoscere lo Stato di Palestina. Un gesto forte che evidenzia come le questioni di diritti umani e geopolitica stiano diventando centrali nel dibattito pubblico. La pressione cresce, e la voce delle regioni si farà sentire. È tempo di riflessioni profonde su pace e dignità .

Dopo che Puglia ed Emilia-Romagna hanno deciso di interrompere le relazioni con Tel Aviv, anche il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani prende posizione contro il governo di Netanyahu. “Porterò in Consiglio regionale una deliberazione formale di sollecitazione al governo italiano affinché riconosca lo Stato di Palestina come libero, sovrano e autonomo – ha scritto su Instagram-. Il riconoscimento formale dello Stato di Palestina (obiettivo a cui il governo Netanyahu e in particolare i suoi ministri di estrema destra si oppongono con fermezza, ndr), anche agli effetti del diritto internazionale, può infatti svolgere una funzione di deterrenza maggiore nei confronti delle continue e ingiustificate incursioni e bombardamenti da parte delle forze del governo israeliano nel territorio della Striscia di Gaza “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le Regioni incalzano il governo, dopo Emilia e Puglia anche la Toscana. Giani: “Riconoscere lo Stato di Palestina e che Netanyahu viola i diritti umani”

Campi Flegrei, la scossa più forte di 4.4 e lo sciame sismico. Governo verso lo «stato d'emergenza». Dopo la paura a Napoli, cosa succede per scuole e trasporti - I Campi Flegrei tornano a far paura dopo una scossa di magnitudo 4.4, che ha innescato un intenso sciame sismico.

