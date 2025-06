Le più belle spiagge in Veneto e in Italia località incontaminate dove fare il bagno

Scopri le gemme nascoste del Veneto: le spiagge più belle e incontaminate ti aspettano per un tuffo rigenerante. Con la stagione balneare che si apre il 15 maggio, è il momento perfetto per esplorare queste località premiate con la Bandiera Blu. Non solo un bagno rinfrescante, ma anche l'opportunità di vivere un'esperienza a contatto con la natura, in un'Italia che valorizza la salute del suo mare. Pronto per partire?

La stagione balneare in Veneto va dal 15 maggio a settembre e la classifica delle spiagge che possono fregiarsi della bandiera Blu per qualità dell'acqua indica quelle più belle dove fare il bagno. Dai primi controlli effettuati da ARPAV il mare in Veneto gode di una ottima salute, tutte le. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Le più belle spiagge in Veneto e in Italia, località incontaminate dove fare il bagno

Bandiere Blu 2025: le più belle spiagge del Veneto e in Italia dove andare al mare

Le Bandiere Blu 2025 segnano l’inizio della stagione estiva, premiando le spiagge più belle del Veneto e d’Italia.

