Le nuove sneaker di giugno ci dicono che sì l' estate è davvero iniziata

Giugno segna l'inizio dell'estate e le nuove sneaker in arrivo promettono di rivoluzionare il tuo guardaroba. Fresche, leggere e di tendenza, si adattano perfettamente ai tuoi look estivi, rendendo ogni passeggiata un'esperienza stilosa. Con l'attenzione sempre più rivolta a materiali sostenibili e design innovativi, queste scarpe non sono solo un must-have, ma anche un passo verso un futuro più green. Non perdere l'occasione di scoprire il tuo nuovo paio preferito!

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le sneaker uomo in uscita nel mese di giugno 2025 hanno grandissimo potenziale. Intanto si concentrano su uno degli sport light che d'estate diventa ancora più ingaggiante, la corsa, dove suole pimpate, ultraleggere e accoppiate a tomaie traspiranti, adaptive sono indiscutibilmente belle. Ma il running non è il solo focus di questo drop per sneakehead di giugno: il trend piacione delle sneakerine, le sneaker sottili e affilate, ha ancora molto da offrire con modelli niente male rieditati dal passato e oggi riproposti in assemblaggi di materiali, colori accattivanti e furbissimi per alzare il livello di stile dei prossimi look. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le nuove sneaker di giugno ci dicono che sì, l'estate è davvero iniziata

Cerca Video su questo argomento: Nuove Sneaker Giugno Dicono Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le nuove eco-sneaker di Valentino fatte con il mais ci dicono che la moda sta davvero cambiando

Lo riporta greenme.it: Parliamo di due modelli di sneaker, appositamente ripensate in chiave ecologica e lanciate via social anche per attirare anche la generazione Z. Viscosa, poliuretano ottenuto dal mais, per ...

Sneakers di giugno, ecco i nuovi modelli per affrontare con slancio l'estate

Si legge su gqitalia.it: mentre gli avatar digitali dei 3 rapper scelti come ambassador indosseranno virtualmente le nuove sneaker. Ma come sono nella realtà? Le nuove trainer sono una rivisitazione futuristica del ...

Le nuove scarpe di Versace promettono di scuotere il mondo delle sneaker di lusso

Riporta gqitalia.it: Questo mese Versace ha fatto un audace rientro nel mondo delle sneaker con l'arrivo della Versace Mercury, la nuova scarpa di punta ... di Versace il prossimo 4 giugno - è intesa come un ...