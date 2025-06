Le nuove frontiere dalla chirurgia Due cadaveri ‘operati’ al Palas

Il 43esimo Congresso nazionale Acoi di Rimini segna un passo evolutivo nella chirurgia: realtà aumentata, intelligenza artificiale e robotica si mescolano per ridefinire il futuro delle operazioni. La “cadaver lab” allestita offre un'opportunità unica per i professionisti del settore, trasformando la formazione in un'esperienza immersiva e innovativa. Scoprire come queste tecnologie possano rivoluzionare le procedure chirurgiche è solo l'inizio di una nuova era!

Realtà aumentata, intelligenza artificiale e macchine robotiche per portare la chirurgia verso nuove frontiere. Tutto questo accade a Rimini dove si terrà da oggi a mercoledì il 43esimo Congresso nazionale Acoi. Tante le novità, come la sala operatoria allestita al Palazzo dei congressi di Rimini dove si svolgeranno due sedute con la ‘cadaver lab’. In pratica lo studio dell’anatomia attraverso la dissezione di cadaveri. "Saranno due sessioni, una al mattino l’altra al pomeriggio", premette il presidente del congresso, il dottor Gianluca Garulli, direttore del reparto di chirurgia generale dell’ospedale di Rimini e Novafeltria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le nuove frontiere dalla chirurgia . Due cadaveri ‘operati’ al Palas

Contenuti che potrebbero interessarti

Oncologia, nuove frontiere terapeutiche e gestione dolore: formazione per professionisti della salute

Il congresso scientifico "Nuove frontiere terapeutiche in oncologia e approccio multidisciplinare al dolore: verso un nuovo paradigma" si terrà il 24 maggio, alle 8.

Cerca Video su questo argomento: Nuove Frontiere Chirurgia Due Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Le nuove frontiere dalla chirurgia . Due cadaveri ‘operati’ al Palas; “Peripheral Aortic Carotid Surgery”: al via le 2 giornate di confronto sulla chirurgia vascolare; La ricerca italiana ha nuove armi contro i due tumori killer; Per due giorni i massimi esperti europei di cancro alle ovaie riuniti a Candiolo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Le nuove frontiere dalla chirurgia . Due cadaveri ‘operati’ al Palas

Si legge su msn.com: Realtà aumentata, intelligenza artificiale e macchine robotiche per portare la chirurgia verso nuove frontiere. Tutto questo accade a Rimini dove si terrà da oggi a mercoledì il 43esimo Congresso nazi ...

Cagliari, le nuove frontiere della chirurgia bariatrica

Secondo unionesarda.it: Le nuove frontiere della chirurgia bariatrica saranno lunedì al centro del congresso della Sicob, Società italiana di Chirurgia dell’obesità e malattie metaboliche. L’appuntamento è per l ...

Nuova frontiera nella chirurgia oncologica: all'Istituto Tumori di Milano arriva un nuovo robot chirugico

corriere.it scrive: Esplorando le nuove frontiere dell’impiego di questa metodica, nessun campo resterà inesplorato, chirurgia della mammella e del peritoneo incluse».