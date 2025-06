Le Moto Guzzi del Reggimento Corazzieri | quali sono e come si guidano

Scopri l'affascinante mondo delle Moto Guzzi del reggimento Corazzieri, simbolo di eleganza e potenza. Con ottant’anni di storia alle spalle, modelli iconici come la California 1400 e la V85TT Guardia d’Onore non sono solo mezzi, ma veri e propri pezzi di patrimonio culturale. Impara a guidarle con stile e sicurezza: ogni curva diventa un viaggio nel tempo, tra tradizione e innovazione made in Italy. Un'esperienza che va oltre il semplice motore!

Ottant’anni di storia e innovazione, passando per modelli che hanno segnato la storia del nostro Paese e quella della casa di Mandello. California 1400 e V85TT Guardia d’Onore le punte di diamante attuali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le Moto Guzzi del Reggimento Corazzieri: quali sono e come si guidano

